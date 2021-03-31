У 'Голосі' запропонували долучити до переговорів щодо Донбасу США та Великобританію

Остання розмова між керівництвом Німеччини, Франції та Росії засвідчила, що Мінський процес зайшов у глухий кут, а його учасники не сприймають Україну як серйозного гравця. Тому країні потрібен паралельний майданчик для мирних перемовин за участі США та Великобританії.

Таку думку висловив депутат фракції "Голосу" у Верховній Раді, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, передає пресслужба.

Він наголосив, що поки українська влада зволікає з цим, українські бійці гинуть під час так званого режиму припинення вогню, якого ворог не дотримується. А процес реалізації плану, накресленого ще позаторік Нормандською четвіркою, не рухається.

"Так, не відбувся обмін усіх утримуваних осіб. Гуманітарне розмінування у зазначених точках не ведеться. КПВВ у Золотому та Щасті так і не розпочали свою роботу. Представники Міжнародного Червоного Хреста не отримали дозвіл відвідувати українських заручників та військовополонених на тимчасово окупованих територіях. А представники СММ ОБСЄ досі не мають можливості безперешкодно пересуватися по окупованих територіях Донецької і Луганської областей", – передає пресслужба.

На переконання Рахманіна, перемовини між Ангелою Меркель, Еманнюелем Макроном та Володимиром Путіним зафіксували чинний статус-кво: Захід сприймає Росію як опонента або навіть як ворога, проте рахується з ним як із сильним гравцем. Натомість Україні він симпатизує, сприймає її як союзника, але серйозним гравцем не вважає.

Нардеп констатував, що водночас, режим припинення вогню, на який покладали надії керівники України, фактично не дотримується. Натомість суттєво збільшуються втрати в українських Збройних Силах, і є підстави вважати, що режим припинення вогню буде порушуватися все частіше.

"Українська влада має відійти від хибного шляху – мусить припинити ходити по зачарованому колу Мінських домовленостей. Можливо, настав час реалізовувати пропозиції партії "Голос", викладені у Стратегії холодної деокупації. І вийти з ініціативою створення паралельного перемовного майданчика, який би охоплював проблеми деокупації усіх окупованих територій України. Залучивши туди США з Великою Британією, а можливо, і наших сусідів, таких як Польща і Туреччина", – сказав Рахманін.

Політик наголосив, що поява нового майданчика жодним чином не заперечує існування Нормандської четвірки, але це, за його словами, передбачатиме певне оновлення загального перемовного процесу, здатне надати нове дихання мирним перемовинам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії заявили, що під час онлайн-конференції 30 березня лідери Німеччини, Франції, а також Кремля – Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Путін – обговорили ситуацію на Донбасі.