В "ЄС" заявили, что действующая власть преследует проукраинский канал и способствует пророссийским

Предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания телеканалу "Прямой" – еще один элемент нескрываемого давления власти на одно из нескольких телемедиа, редакционную политику которых не контролирует Офис президента.

Как известно, предупреждение является первым шагом на пути к лишению лицензии и закрытию канала. Тем временем три прокремлевские телеканалы работают в режиме наибольшего благоприятствования со стороны ОП, говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

"Вскоре уже два года как "Прямой" работает в режиме давления и преследований со стороны властной клоунократии. Но даже при таких условиях журналистский коллектив "Прямого" вывел его в лидеры информационного телерынка страны. У "Прямого" есть четкая проукраинская, проевропейская патриотическая позиция, но душить власть пытается именно его", – говорится на сайте прессслужбы "ЄС".

Отмечается, что "при этом тройка прокремлевских телеканалов имени Медведчука работает в режиме наибольшего благоприятствования со стороны Офиса президента". Об этом свидетельствуют и недавние заявления одного из советников руководителя ОП, что для Офиса пророссийские каналы не являются врагами. Более того, ОПГ даже "приветствует их профессиональную деятельность". О том, что "между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация", заявила на днях даже депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

"Европейская солидарность" выражает поддержку профессиональному и патриотическому коллективу канала "Прямой" и требует от власти прекратить преследование канала, прекратить зачистку информационного поля в пользу промосковских каналов. Вместо этого – сосредоточиться на противодействии российской информационной агрессии, которая осуществляется в пределах гибридной войны России против Украины.