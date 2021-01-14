У "ЄС" заявили, що чинна влада переслідує проукраїнський канал і сприяє проросійським

Попередження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення телеканалу "Прямий" – ще один елемент неприхованого тиску влади на одне з кількох телемедіа, редакційну політику яких не контролює Офіс президента.

Як відомо, попередження є першим кроком на шляху до позбавлення ліцензії та закриття каналу. Водночас три прокремлівські телеканали працюють у режимі найбільшого сприяння з боку ОП, йдеться в заяві партії "Європейська солідарність".

"Незабаром уже два роки як "Прямий" працює в режимі тиску й переслідувань із боку владної клоунократії. Але навіть за таких умов журналістський колектив "Прямого" вивів його в лідери інформаційного телеринку країни. "Прямий" має чітку проукраїнську, проєвропейську патріотичну позицію, але душити влада намагається саме його", – сказано на сайті пресслужби "ЄС".

Зазначається, що "водночас трійка прокремлівських телеканалів імені Медведчука працює в режимі найбільшого сприяння з боку Офісу президента". Про це свідчать і нещодавні заяви одного із радників керівника ОП, що для Офісу проросійські канали не є ворогами. Ба більше, ОПУ навіть "вітає їхню професійну діяльність". Про те, що "між Банковою та підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація", заявила днями навіть депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

"Європейська солідарність" висловлює підтримку професійному і патріотичному колективу каналу "Прямий" та вимагає від влади припинити переслідування каналу, припинити зачистку інформаційного поля на користь промосковських каналів. Натомість – зосередитися на протидії російській інформаційній агресії, яка здійснюється в межах гібридної війни Росії проти України.