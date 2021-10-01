В ЕС могут составить список нежелательных украинских олигархов и запретить им въезд, – докладчик-аудитор

Европейский Союз может самостоятельно составить список нежелательных украинских олигархов и запретить им въезд в страны-члены ЕС. Таким образом будет ограничена их активность на европейском рынке, включая отмывание денег.

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" докладчик-аудитор Европейской счетной палаты Юхан Партс. По его мнению, ЕС должен разработать модель того, как обращаться с украинскими олигархами.

"Решения такого типа передаются в Европейскую службу внешних действий, где вместе со странами-членами ЕС могут подумать о том, как запретить въезд в ЕС конкретным лицам, которые находятся под большим подозрением", – пояснил докладчик.

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При этом он уточнил, что речь не идет о санкциях, а лишь об ограничении влияния и власти этой группы людей.

"Если вы хотите услышать какие-то имена, вы можете открыть СМИ. Не нам называть имена, это не работа аудиторов", – подчеркнул Партс.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября в Верховной Раде приняли резонансный законопроект №5599 об олихархах. За документ во втором чтении и в целом проголосовало 279 народных депутатов.

Принятие сопровождалось блокированием трибуны. Причиной стало решение "слуг народа" рассматривать документ "быстрым путем" по спецпроцедуре без прохождения всех поправок.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что бороться с влиянием крупного бизнеса на политику нужно цивилизованным путем – через антимонопольное и антикоррупционное законодательство, а не выделением отдельного класса богатых людей и гонением на них.

Что предусматривает закон об олигархах, читайте в публикации.