В Белом доме заявили о готовности к переговорам с Путиным в январе – Reuters

Президент США Джо Байден готов провести новые переговоры с лидером страны-агрессора России Владимиром Путиным. Они могут состоятся в январе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, дата и место еще не определены.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя эту информацию, заявила, что место и время переговоров еще не известны.

"Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали", – подчеркнула она.

Напомним, что последний раз Байден и Путин общались 7 декабря в режиме видеоконференции. Тогда президент США предупредил российского лидер, что готов ввести новые санкции в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину. Также он тогда выразил поддержку Киеву.

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Как сообщал OBOZREVATEL, тет-а-тет главы государств встречались в июне в Женеве. Тогда кроме Украины они обсуждали также начало консультаций по кибербезопасности.