В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Макрона: говорить будут о риске агрессии РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ближайшее время планирует провести встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государства планируют обсудить возможную угрозу российского вторжения в Украину.

В Белом доме отметили, что Байден и Макрон провели два телефонных разговора прошлой неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 8 февраля.

Конкретной даты встречи Байдена и Макрона в администрации президента США не сообщают. Однако заверили, что очный диалог политиков состоится уже в ближайшее время.

"Мы продолжим поддерживать очень тесный контакт с нашими французскими коллегами по поводу возможной угрозы российского вторжения в Украину", – заявила Псаки.

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Напомним, 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить сложившийся политический кризис и эскалацию на украинско-российской границе. После переговоров стало известно, что в ближайшее время состоится встреча в "нормандском формате", а Макрон пообещал, что Франция будет, как и раньше, выступать в роли посредника в урегулировании войны на Донбассе.

Примечательно, что 7 февраля Макрон совершил визит в Москву, где с президентом РФ Владимиром Путиным провел почти шестичасовые переговоры. Политики в частности обсуждали ситуацию вокруг Украины. После переговоров с главой РФ Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие дни могут стать решающими в вопросе деэскалации вокруг Украины. Французский лидер подчеркнул, что встреча с его российским коллегой имела определенный прогресс.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский президент Эммануэль Макрон напомнил главе Кремля Владимиру Путина, что Россия нарушила территориальную целостность Украины, оккупировав Крым и вторгнувшись на Донбасс. Президент РФ в свою очередь выдал фейки о "госперевороте в Украине" и "защите крымчан".