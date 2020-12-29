Вениславский: устранение Тупицкого от должности судьи КСУ – взвешенный шаг со стороны президента

Издание президентом Украины указа об устранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда Украины – это очень взвешенный и ответственный шаг.

Так представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский прокомментировал отставку Тупицкого указом главы государства.

Он отметил, что, кроме того, это вынужденный шаг в ответ на ходатайство Офиса генерального прокурора Украины – для обеспечения установления истины при расследовании соответствующих уголовных производств. Ведь после вручения Офисом генерального прокурора Украины подозрения о преступлении процессуальный статус господина Тупицкого существенно изменился – отныне он подозреваемый в совершении нескольких преступлений против правосудия.

"Может ли лицо, являющееся подозреваемым в таких преступлениях, участвовать в осуществлении конституционного судопроизводства? Безусловно, нет! Готово ли общество к принятию Конституционным судом Украины судьбоносных решений с участием судьи, который является подозреваемым в преступлениях против правосудия? Безусловно, нет!" – убежден Вениславский.

Представитель президента в КСУ также отметил, что Зеленский действовал в пределах своих конституционных полномочий, принимая решение о временном отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности судьи.

"В соответствии с ч. 3 ст. 154 УПК Украины, лицо, подозреваемое в совершении преступления и назначаемое президентом Украины, может быть отстранено от должности президентом по ходатайству прокурора. Получив обращение, президент Украины пришел к однозначному выводу о необходимости немедленного устранения Александра Тупицкого от должности судьи КСУ, поскольку его пребывание на этом посту на время досудебного расследования представляет реальную угрозу не только объективности предварительного расследования, но и национальной безопасности государства в целом", – пояснил юрист

В то же время, согласно Конституции Украины, президент Украины издает указы во исполнение Конституции и законов Украины. КПК – это Закон Украины. А в соответствии с п. 31 ст. 106 Конституции Украины президент Украины осуществляет другие полномочия, предусмотренные Конституцией. Итак, президент Украины в полном соответствии со своими конституционными полномочиями на исполнение ст. 154 УПК Украины издал Указ о временном отстранении судьи КСУ Тупицкого от должности.

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