Видання президентом України Володимиром Зеленським указу про усунення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного суду України – це дуже виважений і відповідальний крок.

Так представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський прокоментував відставку Тупицького указом глави держави.

Він зазначив, що, окрім того, це вимушений крок у відповідь на клопотання Офісу генерального прокурора України – для забезпечення встановлення істини під час розслідування відповідних кримінальних проваджень. Адже після вручення Офісом генерального прокурора України підозри про злочин процесуальний статус пана Тупицького суттєво змінився – відтепер він підозрюваний у скоєнні кількох злочинів проти правосуддя.

"Чи може особа, яка є підозрюваною в таких злочинах, брати участь у здійсненні конституційного судочинства? Безумовно, ні! Чи готове суспільство до ухвалення Конституційним судом України доленосних рішень за участі судді, який є підозрюваним у злочинах проти правосуддя? Безумовно, ні!" – висловив переконання Веніславський.

Представник президента в КСУ також наголосив, що Зеленський діяв у межах своїх конституційних повноважень, ухвалюючи рішення про тимчасове усунення судді КСУ Олександра Тупицького від посади судді.

"Адже відповідно до ч. 3 ст. 154 КПК України, особу, яка підозрюється у скоєнні злочину та яка призначається президентом України, може бути усунено від посади президентом за клопотанням прокурора. Отримавши таке клопотання, президент України дійшов однозначного висновку про необхідність негайного усунення Олександра Тупицького від посади судді КСУ, оскільки його перебування на цій посаді на час досудового розслідування становить реальну загрозу не лише об'єктивності досудового розслідування, але й національній безпеці держави загалом", – пояснив правник.

Водночас, відповідно до Конституції України, президент України видає укази на виконання Конституції і законів України. КПК – це Закон України. А відповідно до п. 31 ст. 106 Конституції України президент України здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією. Отже, президент України у повній відповідності до своїх конституційних повноважень на виконання ст. 154 КПК України видав Указ про тимчасове усунення судді КСУ Тупицького від посади.

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