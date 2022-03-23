Украину с визитом посетил министр обороны Литвы: Резников рассказал, что это не просто жест поддержки

В Киев с рабочим визитом прибыл министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Это первый министр такого уровня в мире, который посетил столицу воюющей Украины с 24 февраля.

Об этом написал глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников у себя в Facebook. Теперь чиновник страны-члена НАТО может своими глазами убедиться, что принес "русский мир" в мирный город, который он навещал буквально накануне Нового года.

"Визит моего литовского коллеги – это не просто жест поддержки. У нас есть от Литвы очень конкретная помощь. Напомню, именно официальный Вильнюс первым передал нам партию ПЗРК Stinger. Еще до полномасштабного вторжения. И эта партия активно используется по назначению", – указал Резников.

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Глава Минобороны Украины заверил, что армия ВСУ и добровольцы не устанут гнать врага со своей свободной земли. И во многом это зависит от вполне ощутимой поддержки зарубежных коллег и союзников.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский обозначил, каковы условия для встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным и что конкретно недопустимо при проведении этих переговоров "тет-а-тет".

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