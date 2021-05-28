Украину не пригласили на саммит НАТО: в Альянсе объяснили причину

Саммит НАТО, намеченный на 14 июня 2021 года, планировался как мероприятие в союзническом формате, а именно с участием лидеров только 30 стран-членов НАТО.

Об этом OBOZREVATEL сказал пресс-атташе штаб-квартиры НАТО Даниэле Риджио. При этом, по его словам, Альянс твердо привержен партнерству с Украиной.

"Саммит НАТО планировался с участием лидеров только 30 стран-членов, как мероприятие в союзническом формате. Но Альянс привержен партнерству с Украиной, что еще раз подтвердил во время визитов в Брюссель Ольге Стефанишиной и Алексею Резникову", – отметил Риджио.

Пресс-аташе напомнил, что заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ во время встречи с Резниковым заверил в непоколебимой поддержке НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Североатлантический союз будет продолжать отслеживать передвижение российских войск в Украине и вокруг нее. Джоанэ также призвал Украину в полной мере использовать рамки партнерства с НАТО для решения текущих проблем безопасности, повышения устойчивости Украины и реализации ее евроатлантических устремлений и ключевых реформ", – подытожил Риджио.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Европейском союзе и НАТО является главным стратегическим курсом государства. Гарант выразил надежду, что в июне украинцы увидят "мощный сигнал" от Альянса.

Однако позднее стало известно, что представителей Украины не пригласили на саммит НАТО, который состоится в столице Бельгии Брюсселе 14 июня.