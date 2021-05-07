Украину не пригласили на саммит НАТО в июне, – журналист

Представителей Украины не пригласили на саммит Североатлантического альянса, который состоится в столице Бельгии Брюсселе 14 июня.

Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Игорь Соловей. Ранее в Офисе президента возлагали надежды, что на мероприятии будут обсуждать получение Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

"Утверждена программа саммита НАТО 14 июня. Украину решено не приглашать. Решение принято послами на их последнем заседании", – написал он.

Напомним: на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве 6 мая президент Владимир Зеленский выразил надежду, что в июне на саммите НАТО начнется обсуждение перспективы получения Украиной ПДЧ.

"Просим содействия США в учреждении этого процесса", – процитировала его пресс-служба ОП.

Президент добавил, что для этого Украина продолжает проводить реформы, в частности, несмотря на сопротивление, в стране начат рынок земли, происходит реформирование судопроизводства, продолжается строительство НАБУ и САП и обеспечения независимости Конституционного Суда.

В тот же день глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ в НАТО.

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