Говорить о членстве Украины в НАТО сейчас неуместно, – кандидат в канцлеры ФРГ

Кандидат на должность федерального канцлера ФРГ от партии "Зеленых" Анналена Бербок считает нецелесообразным говорить сейчас о членстве Украины в НАТО из-за конфликта с Россией.

Об этом она сказала в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine. По словам политика, самое главное сейчас – усилить давление на Россию, чтобы обеспечить соблюдение Минских соглашений.

"Стабилизация сейчас является приоритетом. Так или иначе, шаги к членству в НАТО заранее нереальны. И как бы трудно это ни было в отношении российских действий, мы не должны прекращать все переговоры с Москвой", – сказала Бербок.

При этом, по ее словам, руководству России необходимо осознать, что суверенные государства сами решают вопрос о том, с кем вступать в союзные отношения, и это, в частности, касается перспективы членства Украины в ЕС и НАТО.

"Но вы не можете сделать третий шаг перед первым, и, конечно, не в ситуации, когда существует жесткий конфликт с Россией. Считаю, что имеет смысл поддержать Украину в разминировании", – добавила политик.

Бербок также отметила, что угроза для Украины со стороны России остается большой.

"Самое главное – обеспечить реализацию Минских соглашений уже сейчас. Миссии наблюдателей от ОБСЕ необходим доступ ко всем частям оккупированной Россией территории. Она также крайне нуждается в средствах для воздушной разведки", – сказала кандидат на должность федерального канцлера.

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