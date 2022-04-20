С эвакуацией мирных жителей из Мариуполя возникли проблемы: Верещук раскрыла подробности

В Донецкой ОВА заявили, что часть автобусов с эвакуированными жителями Мариуполя уже отправилась в сторону Запорожья по определенному Россией маршруту. А вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о проблемах в эвакуации людей.

Верещук отметила, что россияне не обеспечили прекращение огня по маршруту движения колонны. Об этом она написала в своем Telegram.

"Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня. Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых", - подчеркнула министр.

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А глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире общенационального телемарафона заявил, что несколько автобусов таки выехали из Мариуполя.

"Сегодня был объявлен так называемый эвакуационный коридор именно оккупантами, российской стороной. В этом эвакуационном коридоре было заявлено одно количество автобусов, есть точки загрузки в эти автобусы и далее движение по определенному маршруту в сторону города Запорожья, и там они бы передавали на территорию, контролируемую украинскими властями", - сказал Кириленко.

Он также отметил, что из-за того, что оккупанты частично сорвали эвакуацию и не пропустили все заявленные Украиной автобусы - не все мариупольцы, которые хотели уехать, смогли это сделать.

"Из заявленного количества автобусов их было гораздо меньше. В тех точках сбора люди, конечно, собрались, но мало кто попал в указанные автобусы. Сейчас часть этих автобусов идет по определенному РФ маршруту движения", - добавил Кириленко.

Как уверила Верещук, Украина продолжит бороться за спасение своих граждан.

"Завтра утром мы возобновим наши усилия на Мариупольском направлении. Обращаюсь к нашим людям в Мариуполе: мы будем бороться за каждого из вас!" – пообещала она.

По данным Мариупольского городского совета, в Орехово колонна автобусов и машин скорой помощи готова для продолжения эвакуации мариупольцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский заявил, что готов обменять военнопленных РФ на безопасный проход по гумкоридору жителей и защитников Мариуполя.