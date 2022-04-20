'Путин хочет замести следы': защитники Мариуполя рассказали о переброске в город новых сил врага. Видео

В Мариуполе не прекращаются бои за "Азовсталь", где держат оборону украинские военные, ситуация тяжелая. Оккупанты пытаются прорваться под прикрытием ракетных и артиллерийских ударов, а также танков, другой бронетехники и пехоты.

В частности, в городе была замечена российская военная техника, помеченная буквой V, ее могли перебросить с Киевщины. Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (чтобы посмотреть видео, сделайте страницу до конца).

"Это именно те преступники, которые совершали преступления против гражданского населения на Киевском направлении. Я считаю, что таким образом Путин хочет замести следы и ликвидировать этих ублюдков, которые творили страшные зверства с нашими гражданами", – сказал Паламар.

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Он также рассказал, что в бомбоубежищах "Азовстали" остаются гражданские, среди которых многие женщины и дети. Они не могут безопасно покинуть территорию завода, потому что войска РФ, несмотря на обещания, не прекращают обстрелы. Паламар призвал россиян соблюдать договоренности и дать возможность мирному населению безопасно покинуть Мариуполь.

Защитники города пообщались с политическим руководством Украины, в частности, с членами переговорной группы Давидом Арахамией и Михаилом Подоляком. Они заявили, что готовы прибыть в Мариуполь для переговоров с российской стороной об эвакуации мариупольского гарнизона. Она должна проходить при участии третьей стороны.

"Мы готовы эвакуироваться со своим стрелковым оружием, чтобы спасти личный состав, вверенный нам, для того, чтобы эвакуировать наших раненых и забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории, неподконтрольной РФ", – отметил заместитель командира полка "Азов".

Он призвал весь цивилизованный мир присоединиться к гарантиям безопасности и подчеркнул, что защитники Мариуполя не согласны на условия о сложении оружия и сдаче в плен, которые выдвигает Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять пленных российских военнослужащих на безопасный проход по гуманитарному коридору гражданских и защитников Мариуполя.