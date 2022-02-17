Украинская делегация потребовала созвать экстренное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе

Украины призывает к срочной внеочередной встрече в рамках Трехсторонней контактной группы в связи с резким обострением вооруженной ситуации на Донбассе. Вследствие массированных обстрелов по всей линии разграничения со стороны пророссийских военных формирований, реальной агрессии подверглись мирные жители ОРДЛО и дети.

Об этом представители Украины в ТКГ сообщили через Telegram-канал. Они призвали участников Нормандского формата присоединиться к мониторингу и верификации всех случаев нарушения договоренностей о прекращении огня.

"Это необходимо для того, что бы дальнейшие провокации не повлекли усиления вооруженного конфликта на украинских территориях. Сейчас мы обращаемся к представителю ОБСЕ о безотлагательном созыве внеочередной консультации рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ", – указано в сообщении.

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Напомним, что в ходе череды обстрелов на линии разграничения под шквал артснарядов попали мирные регионы. В частности, один из вражеских снарядов попал в лицей пгт Врубовки, в котором на момент атаки шли уроки и в классах были дети.

Еще один снаряд попал в здание детского сада Станицы Луганской. К счастью, жертв среди детей не оказалось, трое взрослых получили контузии. Полиция поздней представила широкой общественности кадры эвакуации малышей из полуразрушенного учреждения.

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