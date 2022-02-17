Офицер ВСУ об 'ответке' на обстрелы оккупантов: готовы зубами рвать эту мразь, которая стреляет по детям

Сегодняшний обстрел оккупантами линии разграничения на Донбассе, в результате которого под залпом снарядов оказались воспитанники детского сада в Станице Луганской, вызвал у военных Вооруженных сил Украины негодование и гнев. Бойцы буквально "готовы зубами рвать" тех, у кого не дрогнула рука палить по детям.

С такими словами в эфире телеканала "Рада" выступил украинский офицер Юрий Кочевенко. Он заверил, что военнослужащие имеют всю необходимую подготовку и снаряжение, чтобы выполнять поставленные задачи в условиях обострившейся эскалации в ОРДЛО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Могу вас заверить, что Вооруженные Силы укомплектованы, обеспечены топливом, оружием, боевой дух солдат высокий. А то, что произошло сегодня с детским садиком, то поверьте, бойцы готовы зубами рвать ту мразь, что стреляет по детям", – подчеркнул офицер.

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Напомним, что в момент обстрела боевиками нескольких городов Донбасса, один из снарядов угодил в Станицу Луганскую, приземлившись на здание учреждения дошкольного образования. В момент атаки в нем находились почти 40 человек, включая детей и сотрудников. Трое взрослых получили контузии.

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