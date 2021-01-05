Украина решила выйти из очередной структуры СНГ, связанной с интеллектуальной собственностью

Украина решила выйти из очередной структуры Содружества Независимых Государств (СНГ) – Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram-канале. Соответствующий законопроект приняло правительство на первом в новом году внеочередном заседании.

Речь идет о проекте закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности".

Документом предлагается выйти из соглашения, заключенного 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге и ратифицированного Верховной Радой Украины 21 декабря 2011 года.

"Представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках Соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности", – уточнил Мокан.

Положения Соглашения о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, проведении совместных исследований, согласовании вопросов, связанных с охраной и защитой интеллектуальной собственности в сфере экономики, торговли, науки, техники и культуры и т.д. также не применяются.

Таким образом, данное соглашение не соответствует современному состоянию экономических отношений между государствами-членами СНГ. Обязательства Украины, возникшие в течение срока действия соглашения, урегулированы, отметил нардеп.

Публикация о выходе Украины из очередной структуры СНГ Telegram МОКАН_Zнае!

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что накануне Нового года правительство Украины из-за угрозы национальным интересам и безопасности приняло решение выйти из соглашения СНГ о межправительственной фельдъегерской связи.

Как отметил Мокан, центральным транзитным пунктом для пересылки официальной корреспонденции определена российская столица – Москва. Украинская сторона не может выполнять указанное соглашение, поскольку пересылка корреспонденции через данный город невозможна, учитывая агрессию РФ.