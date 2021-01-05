Україна вирішила вийти зі ще однієї структури СНД, пов'язаної з інтелектуальною власністю

Україна вирішила вийти зі ще однієї структури Співдружності Незалежних Держав (СНД) – Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у власному Telegram-каналі. Відповідний законопроєкт ухвалив уряд на першому в новому році позачерговому засіданні.

Йдеться про проєкт закону "Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності".

Документом запропоновано вийти з угоди, укладеної 19 листопада 2010 року в Санкт-Петербурзі та ратифікованої Верховною Радою України 21 грудня 2011 року.

"Представники України вже тривалий час не беруть участі у засіданнях Міждержавної ради, Україна не бере участі в розробці проєктів міжнародних договорів у межах СНД, не здійснює в межах Угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони й захисту інтелектуальної власності", – уточнив Мокан.

Положення Угоди щодо співробітництва у сфері інтелектуальної власності, проведення спільних досліджень, погодження питань, пов'язаних з охороною й захистом інтелектуальної власності у сфері економіки, торгівлі, науки, техніки та культури тощо, наразі також не застосовуються.

Тож ця угода не відповідає сучасному стану економічних відносин між державами-членами СНД. Зобов'язання України, що виникли протягом теміну дії угоди, врегульовані, наголосив нардеп.

Публікація про вихід України зі ще однієї структури СНД Telegram МОКАН_Zнає!

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що напередодні Нового року уряд України через загрозу національним інтересам та безпеці ухвалив рішення вийти з угоди СНД про міжурядовий фельд'єгерський зв'язок.

Як зазначив Мокан, центральним транзитним пунктом для пересилання офіційної кореспонденції визначено російську столицю – Москву. Українська сторона не може виконувати зазначену угоду, оскільки пересилання кореспонденції через вказане місто неможливе, враховуючи агресію РФ.