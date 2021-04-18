В МИД назвали российского дипломата, которого выдворят из Украины

Из Украины будут высылать работника российского посольства в Киеве в ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24 " рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Он отметил, что из страны решили убрать того, кто наибольше ослабит российское учреждение.

"Старший дипломат это один из советников посольства РФ в Киеве. Это конкретный человек, его фамилия Черников. Соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром. Более того, мы уже услышали определенный шантаж с российской стороны. Нам говорят, что если вы будете настаивать на объявлении персоны нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника вашего посольства в Москве", – сказал Енин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка задержали в пятницу, 16 апреля, по подозрению в "попытке получения закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". Как следствие, его решили выслать из страны.