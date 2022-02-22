Макрон призвал ввести санкции против РФ и созвал заседание Совбеза ООН

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на решение главы Кремля Владимира Путина о признании независимости так называемых "Л/ДНР". Политик осудил действия Москвы и потребовал ввести санкции против России.

Об этом сообщает издание RTL. Французский лидер также призвал проведению экстренного заседания Совета безопасности ООН и провел переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Речь явно идет об одностороннем нарушении международных обязательств России и нарушении суверенитета Украины... Он (Макрон. – Ред.) требует проведения экстренного заседания СБ ООН, а также принятия точечных европейских санкций", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Видео дня

Отметим, что более 10 стран Запада уже отреагировали на решение Кремля признать псевдореспублики на оккупированном Донбассе. Это, в частности, Германия, Великобритания, США, Италия и Нидерланды. Подробнее – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский вечером понедельника, 21 февраля, созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина официально не признает "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.