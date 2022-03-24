Украина сокращает количество персонала посольства Беларуси до пяти человек: направлена официальная нота

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Министерство иностранных дел Украины решило сократить количество персонала посольства Беларуси в нашей стране до пяти человек. Властям РБ в четверг, 24 марта, была направлена соответствующая официальная нота.

Об этом журналистам сообщил спикер МИД Олег Николенко. Подчеркнем: такие решения являются ответом украинского государства на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте.

Власти соседней страны были проинформированы, что дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства упраздняется, а пребывания на территории Украины их и членов их семей объявляется нежелательным.

Видео дня

Кроме того, по возвращении белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности для них устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра г. Киева.

Согласно статье 25 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, МИД Украины также аннулировал экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

"Предостерегаем белорусские власти, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ", – предупредил Николенко.

Напомним, что 23 марта власти Беларуси решили сократить количество украинских дипломатов и закрыть генконсульство в Бресте. Сотрудников дипучреждения обязали покинуть страну в течение 72 часов.

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с первых дней вторжения РФ территория Беларуси превратилась в военную базу для путинской армии. Однако белорусские военные массово отказываются от войны против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что РБ уже вовлечена в войну, ведь позволила использовать Кремлю свою территорию. Страны Альянса призвали режим Александра Лукашенко прекратить поддерживать российских оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!