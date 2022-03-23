Беларусь сокращает число украинских дипломатов: генконсульство в Бресте закроют

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Власти Беларуси сокращают число украинских дипломатов и закрывают генеральное консульство в Бресте. Сотрудники дипучреждения должны покинуть страну в течение 72 часов.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РБ. В ведомстве отметили, что число представителей Украины будет снижено до пяти человек.

"Данный шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов... В связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в городе Брест", – сказано в сообщении.

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Белорусская сторона объяснила такое решение "многочисленными недружественными действиями Украины" с 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Латвии выдвинули требование российскому посольству, ранее "перенесенному" на улицу Независимости Украины. Теперь дипведомству дали три месяца на замену таблички с соответствующим адресом.

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