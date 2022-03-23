Столтенберг заявил, что Беларусь уже вовлечена в войну против Украины, и призвал Лукашенко остановиться

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Беларусь уже вовлечена в войну против Украины, ведь позволила использовать территорию своей страны для скопления войск России. Страны НАТО призывают режим Александра Лукашенко прекратить поддерживать российских оккупантов.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 23 марта, перед саммитом Альянса в Брюсселе.

"Беларусь была вовлечена в эту агрессию с самого начала, когда позволила использовать свою территорию для скопления войск России, которые вторглись в Украину", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что Беларусь продолжает поддерживать агрессию РФ, поскольку и дальше позволяет использовать свою территорию, аэродромы и объекты военной инфраструктуры.

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"Мы призываем Беларусь прекратить это делать, не позволять России использовать себя в этой грязной войне против Украины", – добавил Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО рассматривается возможность передачи Украине специального оборудования, которое поможет защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

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