Украина рассчитывает, что США помогут ускорить вступление в НАТО, – Кулеба

В ходе переговоров в Вашингтоне 1 сентября президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден "уделили значительное внимание" вопросу членства страны в НАТО. Киев рассчитывает на помощь американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "РКБ-Украина". Он сообщил: хотя о конкретных сроках речь не шла, лидер Соединенных Штатов заверил, что Америка поддерживает евроатлантические стремления Украины. Фактически, Байден повторил позицию, заявленную членами Альянса в брюссельском комюннике июньского саммита НАТО.

"Мы осознаем роль США в НАТО, а потому рассчитываем на помощь наших американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины", – сказал глава МИД.

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Он добавил, что украинское государство показало значительный прогресс в продвижении реформ, необходимых для вступления в Альянс.

В США положительно высказались о принятии новой стратегии оборонной промышленности Украины.

Кроме того, как указал Кулеба, Штаты показали готовность к углублению сотрудничества в рамках ЕОР – партнерства расширенных возможностей – и дальнейшего воплощения трансформаций для приведения ВСУ к стандартам и принципам НАТО.

Реформы в Украине американская сторона решила поддержать финансово, выделив дополнительные 463 млн долларов до конца 2021 года.

"То есть у нас есть поддержка со стороны США конечной цели, но до нее придется пройти путь. И, безусловно, мы должны работать с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию", – подытожил министр.

Напомним:

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что из-за военного конфликта на Донбассе и временной оккупации Российской Федерацией Крыма страна не сможет вступить в НАТО в ближайшее время.

В США назвали необходимые реформы для членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ходе двусторонней встречи на высшем уровне американская сторона показала, что видит свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Представители Соединенных Штатов также запланировали несколько визитов в Киев, заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.