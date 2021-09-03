Посол Германии назвала главные препятствия для вступления Украины в НАТО

Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен считает, что из-за военного конфликта на Донбассе и временной оккупации Российской Федерацией Крыма Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшее время. Однако дипломат верит, что "окно возможностей" для членства Украины в организации все же откроется.

Как подчеркнула глава дипведомства в интервью ТСН, Альянс состоит из 30 членов-стран и получить общее одобрение на вступление нового члена - проблематично. В то же время, она отметила активную работу нашей страны в продвижении к членству в НАТО.

"Но факт остается фактом - в Украине существует военный конфликт, что всегда сложно для НАТО - принимать новые страны, где есть подобные конфликты", - отметила Фельдгузен.

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Говоря о предоставлении ПДЧ, дипломат заявила, что Украине следует доказать необходимость в нем. И действовать тут "планомерно и убедительно".

"Когда у многих стран появится желание предоставить ПДЧ Украине, тогда возрастет давление на оставшиеся государства. считаю, что в первую очередь надо обсуждать этот вопрос с США, Францией, Великобританией", - сказала представительница ФРГ.

Со своей стороны она отметила, что было бы неплохо, если бы Киев получил ПДЧ в Вильнюсе на очередном саммите НАТО в 2023 году.

Она же вспомнила слова министра обороны Эстонии, который рекомендовал украинцам быть готовыми к вступлению, когда "откроется это окно возможностей".

"Я лично убеждена, что это окно возможностей откроется", - добавила дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о поддержке вступления Украины в НАТО со стороны Соединенных Штатов. Он же подчеркнул, что некоторые страны-члены Альянса против.