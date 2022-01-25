Российские оккупанты в Крыму провели учения по ведению химической войны. Фото

Российские военные во вторник, 25 января, начали учения в Южном военном округе, в состав которого входит оккупированный Крым. Речь идет про маневры по ведению химической войны, а также проверку ракетных комплексов "Искандер-М".

Участие в учениях принимали около 500 российских военных, сообщает Mirror. Издание пишет, что российские силы тренируются для ведения химической войны на фоне высокого напряжения из-за опасений вторжения в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Журналисты показали кадры, снятые во время учений в местах "зараженных боевыми отравляющими веществами".

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Также российские оккупанты якобы готовят оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М". Как отмечается, ранее ракетные комплексы прошли проверку "боевой готовности" в Западном военном округе, граничащем с Украиной. "Искандер", способный нести ядерное оружие, представляет собой мобильную баллистическую ракету малой дальности с разделяющимися боеголовками.

"Искандеры" укомплектованы боеголовками кассетных боеприпасов, боеголовками усиленного действия с объемным взрывчатым веществом, осколочно-фугасными боеголовками и боеголовками проникающего действия для разрушения бункеров.

Источники журналистов говорят, что цель проведения маневров проверить "слаженность действий военнослужащих".

Ранее стало известно, что Россия после заявления НАТО о приведении своих вооруженных сил в состояние боевой готовности вывела корабли Балтийского флота для проведения масштабных военно-морских учений. Речь идет про 20 боевых кораблей и судов в составе корветов "Стойкий" и "Сообразительный". Кроме того, РФ намерена провести совместные военные учения с Беларусью. Они будут называться "Щит союза – 2023" и пройдут на территории России.

В то же время украинские военные начали учения по использованию британских новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW. Обучение стартовало в Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Эти гранатометы были предоставлены правительством Великобритании в качестве помощи Вооруженным силам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что глава Кремля Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину в кратчайшие сроки. Он выразил надежду, что РФ сможет придерживаться дипломатического и мирного пути.