Украина ожидает рок-н-ролла от отношений с США при Байдене, – Кулеба

Украина ожидает от администрации новоизбранного президента США Джо Байдена динамичного и драйвового сотрудничества в стиле рок-н-ролла.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН. Он пояснил три приоритетных направления, которые в этом контексте будет развивать украинская власть, – стратегическое партнерство, вопросы безопасности и экономической сферы.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука в эту песню стратегического партнерства", – пояснил глава МИД.

По его словам, у Украины есть стопроцентный приоритет – вопросы безопасности и трансформации государства. По мнению министра, это то, где США могут серьезно помочь украинской власти в укреплении страны изнутри.

Речь идет о реализации реформ, из чего следует и третий приоритетный в отношениях с США вопрос, который касается экономической сферы.

"Это инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках. Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем", – отметил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по мнению директора Евразийского центра Atlantic Council Джона Хербста, избранный президентом США Джо Байден изменит политику страны в отношении Украины, России и Беларуси. Он считает, что Штаты, вероятно, продолжат поставлять оружие нашей стране.