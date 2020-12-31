Украина ожидает рок-н-ролла от отношений с США при Байдене, – Кулеба
Украина ожидает от администрации новоизбранного президента США Джо Байдена динамичного и драйвового сотрудничества в стиле рок-н-ролла.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН. Он пояснил три приоритетных направления, которые в этом контексте будет развивать украинская власть, – стратегическое партнерство, вопросы безопасности и экономической сферы.
"Мы ожидаем рок-н-ролла. Хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука в эту песню стратегического партнерства", – пояснил глава МИД.
По его словам, у Украины есть стопроцентный приоритет – вопросы безопасности и трансформации государства. По мнению министра, это то, где США могут серьезно помочь украинской власти в укреплении страны изнутри.
Речь идет о реализации реформ, из чего следует и третий приоритетный в отношениях с США вопрос, который касается экономической сферы.
"Это инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках. Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем", – отметил Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по мнению директора Евразийского центра Atlantic Council Джона Хербста, избранный президентом США Джо Байден изменит политику страны в отношении Украины, России и Беларуси. Он считает, что Штаты, вероятно, продолжат поставлять оружие нашей стране.
При этом отметим, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 год, хотя перед тем наложил на него вето из-за несогласия с определенными пунктами. В нем заложено $290 млн на борьбу с влиянием РФ и $250 млн на помощь Украине – говорится о поддержке ВСУ.