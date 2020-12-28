Трамп підписав бюджет США із допомогою для України на $250 млн
Президент США Дональд Трамп підписав бюджет своєї країни на 2021 рік. У ньому закладено $290 млн на боротьбу із впливом Російської Федерації та $250 млн на допомогу Україні. Зокрема, йдеться про підтримку Збройних сил України.
Ще $300 млн, згідно із документом, планується виділити для протидії загрозам з боку Китаю. Що стосується російського фактору, то показово, що в американському бюджеті чітко зазначено недопущення фінансової підтримки ініціатив, які можуть так чи інакше допомогти реалізації стратегічних планів Росії.
Ще одна особливість ухваленого Трампом бюджету – сприяння розвитку демократій в Європі, Євразії, Центральній Азії та, зокрема РФ. Наприклад, на потреби Центральної Європи в цій царині буде виділено $20 млн. Вони підуть на програми боротьби за права меншин, вирішення проблеми антисемітизму, розвиток незалежних ЗМІ тощо.
При цьому акцентується увага на тому, що грошова підтримка будь-яких кроків, спрямованих на визнання російської окупації Криму, неприпустима.
Що стосується економічних обмежувальних заходів проти країни-агресора, то в бюджеті прописано, що Міністерство торгівлі, Міністерство юстиції та NASA не мають права купувати в РФ, так само, як і в Китаю, КНДР та Ірану, жодні інформаційні системи через високий ризик кібершпіонажу з боку цих держав.
Ще один важіль тиску на Росію – посилення санкційних обмежень проти проєктів "Північний потік-2" та "Турецький потік".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
24 грудня Трамп ветував схвалений Конгресом США оборонний бюджет на $740 млрд. Спершу американський президент стверджував, що документ стане "подарунком для Росії і Китаю".
Це поставило під загрозу поставки озброєння в Україну, які теж передбачалися зазначеним бюджетом.
Про свій намір накласти вето на згаданий документ Трамп заявляв неодноразово. Зокрема, його не влаштовували закон щодо захисту технологічних компаній та нібито підігрування Китаю.
Також претензії президента США викликала відсутність норми щодо посилення контролю за соцмережами, питання виведення військ з Афганістану тощо.