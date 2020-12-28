Трамп підписав бюджет США із допомогою для України на $250 млн

Президент США Дональд Трамп підписав бюджет своєї країни на 2021 рік. У ньому закладено $290 млн на боротьбу із впливом Російської Федерації та $250 млн на допомогу Україні. Зокрема, йдеться про підтримку Збройних сил України.

Ще $300 млн, згідно із документом, планується виділити для протидії загрозам з боку Китаю. Що стосується російського фактору, то показово, що в американському бюджеті чітко зазначено недопущення фінансової підтримки ініціатив, які можуть так чи інакше допомогти реалізації стратегічних планів Росії.

Ще одна особливість ухваленого Трампом бюджету – сприяння розвитку демократій в Європі, Євразії, Центральній Азії та, зокрема РФ. Наприклад, на потреби Центральної Європи в цій царині буде виділено $20 млн. Вони підуть на програми боротьби за права меншин, вирішення проблеми антисемітизму, розвиток незалежних ЗМІ тощо.

При цьому акцентується увага на тому, що грошова підтримка будь-яких кроків, спрямованих на визнання російської окупації Криму, неприпустима.

Що стосується економічних обмежувальних заходів проти країни-агресора, то в бюджеті прописано, що Міністерство торгівлі, Міністерство юстиції та NASA не мають права купувати в РФ, так само, як і в Китаю, КНДР та Ірану, жодні інформаційні системи через високий ризик кібершпіонажу з боку цих держав.

Ще один важіль тиску на Росію – посилення санкційних обмежень проти проєктів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

Як повідомляв OBOZREVATEL: