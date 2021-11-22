Украина не планирует наступательную операцию на Донбассе, – Кулеба
Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Руководство государства привержено поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.
Об этом в своем Twitter официально заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так он ответил на распространенную Россией дезинформацию с ложными обвинениями Украины в якобы подготовке к военному нападению на востоке.
Министр добавил, что страна продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат с участием Германии и Франции в качестве посредников.
"Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их взрывать", – отметил он.
Кроме того, чиновник заверил, что украинские дипломаты продолжают работу по укреплению обороноспособности государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.
Напомним, ранее Кулеба рассказал о разработке комплексного трехуровневого плана по запрету российской агрессии совместно с международными партнерами. По его словам, украинские дипломаты на международных площадках круглые сутки занимаются укреплением безопасности Украины и сдерживанием агрессии России. Их задача – консолидировать столь высокий уровень международной поддержки, чтобы у Москвы даже не было желания предпринимать какие-либо военные действия. По словам министра, план действий, разрабатываемый совместно с международными партнерами, включает дипломатический, экономический и военно-оборонительный уровни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Кулеба подтвердил, что Россия снова наращивает войска и технику на границе. Вероятно, она "стремится продвинуться дальше" в нашу страну.
в Офисе президента Украины заявили о "специфических группировках" российских войск у наших границ. В то же время о конкретной цели их сосредоточения пока у Зеленского ничего не сообщили.