Украина не планирует наступательную операцию на Донбассе, – Кулеба

Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Руководство государства привержено поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.

Об этом в своем Twitter официально заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так он ответил на распространенную Россией дезинформацию с ложными обвинениями Украины в якобы подготовке к военному нападению на востоке.

Министр добавил, что страна продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат с участием Германии и Франции в качестве посредников.

"Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их взрывать", – отметил он.

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Кроме того, чиновник заверил, что украинские дипломаты продолжают работу по укреплению обороноспособности государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.

Напомним, ранее Кулеба рассказал о разработке комплексного трехуровневого плана по запрету российской агрессии совместно с международными партнерами. По его словам, украинские дипломаты на международных площадках круглые сутки занимаются укреплением безопасности Украины и сдерживанием агрессии России. Их задача – консолидировать столь высокий уровень международной поддержки, чтобы у Москвы даже не было желания предпринимать какие-либо военные действия. По словам министра, план действий, разрабатываемый совместно с международными партнерами, включает дипломатический, экономический и военно-оборонительный уровни.

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