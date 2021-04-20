Украина могла бы заморозить работу консульств в РФ, – экс-глава МИД

В России выдворение из Украины их дипломата назвали несимметричной реакцией на скандал с задержанием украинского консула Александра Сосонюка. На самом же деле должность высылаемого сотрудника не имеет значения.

Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, пишет "Гордон". Он отметил, что выдворение российского дипломата призвано показать РФ недопустимость ее агрессивных действий.

"Взаимность в данном случае означает, что одного дипломата поменяли на другого. Практика разнообразна...Об этом не сообщается публично, но обычно смотрят, насколько тот, кого планируется выслать в ответ, действует в соответствии с Венской конвенцией", – объяснил политик.

Грищенко добавил, что в данной ситуации Украина может повысить ставки. К примеру, можно рассмотреть вопрос заморозки деятельности украинских консульств в России.

"Это был бы яркий и весьма серьезный ответ России. И, к слову, серьезная экономия бюджетных средств. Конечно, решения должны приниматься после всесторонней оценки их соответствия нашим нынешним интересам. Но, я считаю, этот вариант нужно как минимум рассмотреть", – сказал экс-глава МИД.

По мнению Грищенко, в РФ не воспринимают действия украинских дипломатов, из-за чего они не могут в полном объеме защищать права граждан Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 апреля украинского консула Александра Сосонюка задержали по подозрению якобы в "попытке получения закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". Как следствие, его решили выслать из страны.