Украина и Польша продолжат борьбу с 'Северным потоком-2': министры выступили с заявлением

Украина и Польша вместе со своими союзниками будут противодействовать запуску "Северного потока-2" ("СП-2"). Министры обеих стран выступили с совместным заявлением после того, как официально было объявлено о договоренностях между Германией и США по российскому газопроводу.

Главы внешнеполитических ведомств Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау призвали Вашингтон и Берлин адекватно отнестись к кризису безопасности в регионе, который создает "СП-2", сообщается на сайте МИД Украины. В то же время Киев направил в ЕС и Германию соответствующую ноту.

Кулеба и Рау напомнили, что строительство газопровода создало кризис в сфере политики и безопасности, которую усугубляет отказ пытаться остановить "Северный поток-2".

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"Всякая достойна доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической. Она также должна быть демократической, предусматривать на этапе согласования договоренности переговоры с правительствами стран, которые больше всего ощутят негативные последствия "Северного потока-2", – подчеркивается в заявлении министров.

Главы ведомств отметили, что нынешние предложения не могут минимизировать угрозы от газопровода.

"Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности", – добавили они.

В то же время Кулеба уточнил, что Украина уже направила в Брюссель и Берлин ноту и инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ. Он напомнил, что газопровод нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, США официально объявили о достижении соглашения с Германией насчет "Северного потока-2". Одним из пунктов соглашения между странами является обязательство Германии применить санкции против России, если газопровод будет использоваться как оружие против Украины.

Также Берлин намерен добиваться продления соглашения о транзите российского газа через территорию Украины на 10 лет.