Украина эвакуировала украинцев из столицы Афганистана

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Политика
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Украина эвакуировала украинцев из столицы Афганистана

Украинцев эвакуировали из города Кабула, столицы Афганистана, из-за роста насилия. Вскоре они вернутся домой.

Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, эвакуировали 30 человек.

"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. С Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности", – написал президент.

Украинцев эвакуировали из Афганистана.
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Как сообщал OBOZREVATEL :

  • 15 августа талибы без боя захватили ключевой город на востоке Афганистана – Джелалабад. За день до этого исламисты взяли под контроль город на севере Афганистана – Мазари-Шариф.

  • Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку после того, как талибы заявили о контроле над всей территорией страны. Он пояснил, что покинул страну во избежание кровопролития в столице.

Талибаннаступление талибов в Афганистане