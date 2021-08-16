Украина эвакуировала украинцев из столицы Афганистана
Украинцев эвакуировали из города Кабула, столицы Афганистана, из-за роста насилия. Вскоре они вернутся домой.
Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, эвакуировали 30 человек.
"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. С Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности", – написал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL :
15 августа талибы без боя захватили ключевой город на востоке Афганистана – Джелалабад. За день до этого исламисты взяли под контроль город на севере Афганистана – Мазари-Шариф.
Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку после того, как талибы заявили о контроле над всей территорией страны. Он пояснил, что покинул страну во избежание кровопролития в столице.