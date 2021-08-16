Украина эвакуировала украинцев из столицы Афганистана

Украинцев эвакуировали из города Кабула, столицы Афганистана, из-за роста насилия. Вскоре они вернутся домой.

Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, эвакуировали 30 человек.

"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. С Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности", – написал президент.

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