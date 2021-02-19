Украина будет участвовать в операциях НАТО: Таран впервые провел переговоры с главой Пентагона

Министр обороны Украины Андрей Таран заверил, что страна намерена принимать участие в операциях НАТО.

Об этом он заявил во время первого телефонного разговора с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином, сообщается на сайте Минобороны.

Таран уточнил, что в частности речь идет о тренировочно-консультативной миссии НАТО "Решительная поддержка", операции многонациональных сил в Косово и "Морской охранник" в Средиземном море. Также Украина готовится направить силы на тренировочную миссию в Ираке.

Также министр поздравил своего американского коллегу с назначением и ознакомил с ситуацией в сфере безопасности в Украине и у ее границ.

"Мы благодарим народу и правительству США за помощь и участие в усилении стойкости Украины против внешних угроз, а также за содействие в приближении к полноправному членству в НАТО", – сказал Таран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину к членству приблизят реформы, на которых стране нужно сейчас сосредоточиться.