Убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев: его подозревали в госизмене

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Переговорщика от Украины на первой гомельской встрече Дениса Киреева якобы убили при задержании Службой безопасности Украины. Предварительно, Киреева заподозрили в госизмене.

Об этом в субботу, 5 марта, OBOZREVATEL узнал из собственных источников. Кроме того, соответствующую информацию распространил нардеп Александр Дубинский.

"Киреев – человек Клюевых", – написал политик на Telegram-канале Dubinsky.pro.

Видео дня

Интересно, что в Офисе президента не представляли Киреева как участника переговоров. Его имя не было в списке, обнародованном пресс-службой, однако на фото и видео его видно за столом рядом с представителями Киева.

Отметим: Киреев – эксперт банковского сектора. Он бывший первый заместитель председателя правления Ощадбанка (2010-2014) и член наблюдательного совета Укрэксимбанка (2006-2012).

Как указал народный избранник Дубинский, член первой украинской делегации на переговорах с 2006 по 2008 год был замгендиректора "СКМ Финанс".

"Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене", – рассказал Дубинский.

Также он занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.

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