В ГУР Минобороны заявили о гибели трех разведчиков: среди них и Киреев. Фото

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о гибели трех разведчиков. Они погибли при выполнении специальных задач.

О гибели сотрудниках сообщается на Facebook-странице ГУР. Это Денис Киреев, Валерий Чибинеев и Алексей Доля.

"Во время выполнения задач погибли три разведчика – сотрудника Главного управления разведки Минобороны: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович", – сказано в сообщении.

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Ранее о гибели Киреева писал OBOZREVATEL. По данным СМИ, еще в июле 2020-го в Украине было открыто уголовное производство касательно его вероятной работы на российские спецслужбы. Тогда отмечалось, что Киреев якобы несколько раз в год ездил в РФ, где мог общаться с кураторами.

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