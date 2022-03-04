Подоляк рассказал, когда может состояться третий раунд переговоров РФ и Украины

Третий раунд переговоров РФ и Украины может состояться уже 5 или 6 марта. Ранее говорилось, что его стоит ожидать с начала следующей недели.

Об этом заявил на брифинге во Львове советник главы Офиса президента и представитель украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк. По его словам, Украина предлагает международного посредника в организации зеленых коридоров.

В то же время Россия настаивает только на посредниках из Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта в Беловежской пуще завершился второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация не получила результаты, на которые рассчитывала.

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Подоляк рассказал, что позиция России в переговорах с Украиной жесткая, но позиция Украины тоже жесткая. Поэтому переговоры будут идти тяжело, но они действительно будут идти.

Он отметил, что украинской делегации четко понятны позиции России на переговорах, поэтому работать комфортно.

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