У Зеленского сказали, как относятся к возможной встрече с Путиным

Украинская сторона готова принять предложение Кремля о встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским и не будет уклоняться его. Напротив, именно Москва постоянно ищет причины для избежания разговора "с глазу на глаз" двух государственных лидеров.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер". Он отметил, что с первого же дня, как от второй стороны поступит такое предложение, Киев начнет подготовку к рабочей поездке на нейтральную территорию.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что, как раз, российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", – заметил министр внешнеполитического ведомства.

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Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что самого Путина не устраивает остро напряженная ситуация между РФ и Украиной. Чтобы снизить градус политической дискуссии, двум президентам, по мнению Кремля, необходимо пообщаться лично.