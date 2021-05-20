День вышиванки в Украине 2021: история и традиции праздника

Всемирный день вышиванки в 2021 году отмечается 20 мая. Этот праздник этнического стиля ежегодно приходится на третий четверг последнего месяца весны.

Он призван сохранить исконный народный обычай украинцев носить традиционную вышитую одежду. Подробнее о том, как появился и отмечается праздник и что символизируют цвета вышиванки, читайте в материале OBOZREVATEL.

Отмечать Всемирный день вышиванки в 2006 году предложила Леся Воронюк, студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета.

Некоторые из учащихся регулярно носили на пары вышитую одежду, и Леся предложила выбрать один день и всем вузом надеть вышиванки.

Первыми акцию поддержали несколько десятков студентов и преподавателей факультета, но уже через несколько лет День вышиванки стали отмечать по всей Украине и даже за ее границами.

Суть праздника – призыв к каждому украинцу надеть вышиванку и прийти в ней на работу или на учебу, показав свою причастность к украинской культурной традиции.

В День вышиванки проходят тематические концерты, марши, вечеринки и ярмарки. А в сети организовывают конкурсы лучших фото вышиванок, которыми в этот день делятся не только в Украине, но и за рубежом.

Красный – любовь к людям, жизни, радость, энергия солнца.

Белый – невинность, защита и оберег от бед и сглаза.

Черный – богатство и благополучие.

Желтый или золотой – мед и пшеница, достаток, благополучие, радость.

Зеленый – цвет женщины.

Синий – цвет неба и воды, душевный покой, исцеление от недугов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили, как украинская писательница Олена Пчилка во времена запретов всего украинского ввела в моду вышиванку. Кроме того, она пошла не невероятный тогда педагогический эксперимент: сына и дочь обучала дома, чтобы ее детей не русифицировали в школах.