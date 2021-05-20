День вышиванки в Украине 2021: история и традиции праздника
Всемирный день вышиванки в 2021 году отмечается 20 мая. Этот праздник этнического стиля ежегодно приходится на третий четверг последнего месяца весны.
Он призван сохранить исконный народный обычай украинцев носить традиционную вышитую одежду. Подробнее о том, как появился и отмечается праздник и что символизируют цвета вышиванки, читайте в материале OBOZREVATEL.История Дня вышиванки
Отмечать Всемирный день вышиванки в 2006 году предложила Леся Воронюк, студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета.
Некоторые из учащихся регулярно носили на пары вышитую одежду, и Леся предложила выбрать один день и всем вузом надеть вышиванки.
Первыми акцию поддержали несколько десятков студентов и преподавателей факультета, но уже через несколько лет День вышиванки стали отмечать по всей Украине и даже за ее границами.
Суть праздника – призыв к каждому украинцу надеть вышиванку и прийти в ней на работу или на учебу, показав свою причастность к украинской культурной традиции.
В День вышиванки проходят тематические концерты, марши, вечеринки и ярмарки. А в сети организовывают конкурсы лучших фото вышиванок, которыми в этот день делятся не только в Украине, но и за рубежом.Что означают цвета вышиванки
Красный – любовь к людям, жизни, радость, энергия солнца.
Белый – невинность, защита и оберег от бед и сглаза.
Черный – богатство и благополучие.
Желтый или золотой – мед и пшеница, достаток, благополучие, радость.
Зеленый – цвет женщины.
Синий – цвет неба и воды, душевный покой, исцеление от недугов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили, как украинская писательница Олена Пчилка во времена запретов всего украинского ввела в моду вышиванку. Кроме того, она пошла не невероятный тогда педагогический эксперимент: сына и дочь обучала дома, чтобы ее детей не русифицировали в школах.