У Зеленского призвали США ввести новые санкции против РФ сейчас: это может сработать

В Офисе президента Украины считают, что американские санкции против России нужно вводить сейчас. Потому что после вторжения в нашу страну они уже будут бесполезны.

Об этом заявил в комментарии CNN неназванный советник президента Украины. По его мнению, по крайней мере некоторые санкции должны быть наложены упреждающе, чтобы заставить Россию отступить.

"Киев считает, что любые предполагаемые санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевое сдерживающее значение", – сказал советник.

При этом введение жестких санкций сейчас, с возможностью их отмены, если Россия предпримет реальные шаги по деэскалации, может более эффективно сработать, добавил он.

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Напомним, администрация президента США Джо Байдена разрабатывает варианты нескольких раундов масштабных санкций против России, если она планирует вторгнуться в Украину. Однако энергетические санкции, вероятно, являются крайней мерой. Речь идет о влиянии, которое они могут оказать на мировую экономику и цены на бензин.

Как сообщал OBOZREVATEL, и в США, и в странах Европы взвешивают санкции, направленные против крупнейших банков России и способности страны конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты.