США могут отказаться от санкций против России в энергетическом секторе: в СМИ назвали причину

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает варианты нескольких раундов масштабных санкций против России, если она планирует вторгнуться в Украину. Однако энергетические санкции, вероятно, являются крайней мерой. Речь идет о влиянии, которое они могут оказать на мировую экономику и цены на бензин.

Об этом для CNN рассказали три американских чиновника. "Мы пытаемся сделать таким образом, чтобы это было меню опций (санкций. – Ред.). Мы не будем делать все в этом меню сразу. Энергетическая часть – это более экстремальный вариант, если в этом возникнет необходимость. Я не считаю, что это в первом ряду", – объяснил один из официальных лиц.

Как заявил экс-сотрудник Госдепартамента Эдвард Фишман, который сейчас является старшим научным сотрудником Атлантического совета, США будет очень сложно нанести серьезный экономический ущерб России, не затрагивая энергетические рынки.

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"Нефть и газ составляют 40% федерального бюджета России. Соединенные Штаты и Европа могут заранее предпринять шаги для сдерживания вторичных эффектов, но, если они планируют ввести серьезные экономические санкции в отношении России, они не могут полностью избежать энергетического сектора", – объяснил Фишман.

Как говорят специалисты, сыграть важную роль могут отношения администрации Байдена с европейскими союзниками. Те могут отговорить Белый дом от санкций против российских энергокомпаний.

Дело в том, что РФ является крупнейшим экспортером нефти и природного газа в ЕС. В то же время нанесение ущерба этим поставкам может иметь серьезные последствия уже текущей зимой.

В Штатах, среди возможных вариантов, рассматривается запрет российским производителям энергии выходить на долговые рынки. То есть они не смогут брать кредиты за рубежом. Такие меры могут ввести в случае вторжения России в Украину.

Эксперты объясняют, что остаются опасения, что Россия может отомстить любым санкциям. Например, сдерживая нефть и нанеся ущерб рынкам, отметил чиновник.

Отмечается, что должностные лица Госдепартамента, Казначейства и Совета нацбезопасности регулярно встречаются для разработки вариантов санкций. Они считают, что есть способ выработать экономические меры с высокими ставками, которые нанесут РФ достаточно вреда, не меняя при этом мировую экономику.

Часть их стратегии состоит в том, чтобы разработать варианты нескольких раундов санкций, объяснил высокопоставленный чиновник администрации. Первый чиновник добавил, что первый транш санкций, скорее всего, будет связан с торговыми ограничениями и нацелен на российские банки и другие финучреждения.

Другой представитель администрации добавил, что США и их союзники из Европы признают, что жесткие санкции связаны с некоторым сопутствующим риском. Причем они, вероятно, повлияют на европейскую экономику.

Но уже все понимают, что не осталось никаких "скальпельных" (секториальных) санкций, которые могли бы эффективно сдерживать российскую агрессию. Союзники Вашингтона понимают, что вторжение может быть гораздо более дестабилизирующим для Европы, чем удар по их экономике.

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему, что то, что мы не сделали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", – заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Специалисты отмечают, что администрация Байдена должна сыграть свою самую сильную роль в дипломатических переговорах сейчас, пока не стало слишком поздно. Как объяснил Фишман, точка максимального воздействия наступает сейчас, когда российский президент Владимир Путин еще не решил атаковать Украину.

"Если российские войска перебегают через границу и Запад вводит санкции, игра уже окончена. Мы проиграли. Мы не хотим до этого доходить. Вот почему так важно, чтобы угроза санкций была одновременно серьезной и достоверной. Это должно изменить анализ затрат и выгод Путина в отношении вторжения в Украину", – сказал Фишман.

Советник президента Украины Владимира Зеленского поддержал эту оценку, заявив, что, по его мнению, введение санкций только после вторжения России было бы бесполезным. Отмечается, что некоторые санкции должны быть наложены заранее, чтобы заставить Россию отступить.

"Киев считает, что любые предполагаемые санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевую сдерживающую способность. Однако введение жестких санкций сейчас, со встроенными в них положениями об откате, если Россия предпримет реальные шаги по деэскалации, – имеет шанс сработать", – указал советник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США и странах Европы взвешивают санкции, направленные против крупнейших банков России и способности страны конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. Такие ограничения могут ввести в случае вторжения РФ в Украину.