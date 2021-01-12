На американські санкції проти нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського мають реагувати у фракції.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, реакції від Володимира Зеленського або ОП не буде.

"Чому саме президент має реагувати, а не керівництво фракції, наприклад?" – зазначив Подоляк.

Він зауважив, що первинна реакція повинна виходити від депутатського корпусу, насамперед – фракції "Слуга народу".

"Саме так правильно", – підкреслив радник глави ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США ввели санкції проти громадян України, серед яких нардеп Олександр Дубінський, колишній військовий прокурор Костянтин Кулик і екснардеп Олександр Онищенко, а також низки інформаційних ресурсів через втручання у їхні вибори.

Всього під дію обмежувальних заходів потрапили семеро людей і чотири сайти. Їх пов'язали з нардепом Андрієм Деркачем, проти якого раніше вже було введено обмежувальні заходи, і Росією.

Дубінський зі свого боку заявив, що він ніколи не втручався у вибори в інших країнах.