У Путина заговорили о "военном сценарии" в отношении Украины: в публичном пространстве он не должен "засвечиваться"
Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что военные специалисты предложили президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай ухудшения ситуации вокруг Украины. При этом в публичном пространстве этот "военный сценарий" не должен "засвечиваться".
Таким образом Рябков прокомментировал переговоры с Западом касательно гарантий безопасности. Об этом он рассказал в интервью российскому изданию RTVI.
По словам Рябкова, украинским властям в голову якобы" могут прийти самые немыслимые вещи", а россияне собрались "положить этому конец". В то же время в Кремле считают, что пока нужно дать шанс дипломатии.
"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", — сказал он.
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