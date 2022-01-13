У Путина заговорили о 'военном сценарии' в отношении Украины: в публичном пространстве он не должен 'засвечиваться'

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что военные специалисты предложили президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай ухудшения ситуации вокруг Украины. При этом в публичном пространстве этот "военный сценарий" не должен "засвечиваться".

Таким образом Рябков прокомментировал переговоры с Западом касательно гарантий безопасности. Об этом он рассказал в интервью российскому изданию RTVI.

По словам Рябкова, украинским властям в голову якобы" могут прийти самые немыслимые вещи", а россияне собрались "положить этому конец". В то же время в Кремле считают, что пока нужно дать шанс дипломатии.

"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", — сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры по "гарантиям безопасности" и деятельности Североатлантического альянса состоялись 10 января в Женеве, Швейцария. Они длились около 8 часов. Детальнее об этом читайте в нашей онлайн-хронике.

В среду, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Во время встречи представители Российской Федерации и 30 государств-членов Североатлантического альянса обсудили среди прочего три главных вопроса. Эти вопросы включали европейскую безопасность, особенно ситуацию в Украине и вокруг нее, а также проблемы военных действий, взаимной транспарентности и снижения рисков. Детальнее об этом читайте в онлайн-хронике OBOZREVATEL.

В Вене 13 января состоялось первое в 2022 году заседание членов Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Фактически оно представляет собой третий раунд переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Западом, стартовавших 10 января в Женеве.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации заявил, что после двух раундов переговоров РФ с Соединенными Штатами Америки и НАТО были разногласия, что может говорить об их "плохом" итоге. Также Дмитрий Песков добавил, что Альянс не вправе указывать России как перемещать войска на своей территории.