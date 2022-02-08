У Путина оправдались, почему не согласовали встречу с Зеленским

В Кремле озвучили условие для переговоров между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Последний якобы будет готов к ним, если встреча поможет разрешить вопрос на Донбассе.

Об этом пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил журналистам 8 февраля. Его слова приводит ТАСС.

В то же время он сказал, что Москва не отказывается от возможной встречи.

"От нее никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, Россия будет готова встречаться с кем угодно", – сказал Песков.

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По его словам, понимание цели встречи пока не назрело.

Ранее президент Турции Реджеп заявил, что Зеленский согласился на встречу с Путиным на турецкой территории. Однако Песков тогда сказал, что ясности по срокам визита президента в Турцию пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган предложил провести переговоры между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. После этого в Кремле отметили, что Киев "нужно сподвигнуть выполнять Минские соглашения", которые Украина якобы не выполняет.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от переговоров с руководством РФ деэскалацию на российско-украинской границе и гарантии, касающиеся достижения мира на Донбассе.