Эрдоган заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции: в Кремле назвали условие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с главой РФ Владимиром Путиным на турецкой территории. Это будет или саммит на уровне лидеров, или переговоры "один на один".

Как сообщает Anadolu, об этом Эрдоган сказал после возращения из Киева, где провел встречу с украинским президентом. По словам политика, его цель – собрать Путина и Зеленского вместе за одним столом.

В свою очередь, пресс-серетарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ясности со сроками визита Путина в Турцию пока нет. Он возможен после поездки российского лидера в Китай, но дата еще устанавливается, передает РИА Новости.

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При этом Песков допустил возможность встречи Путина с Зеленским, заявив, что тот готов ради дела встречаться с кем угодно, но важно, что будет в итоге переговоров.

"Очень трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне. Потому что встречи на высшем уровне все-таки должны быть подготовленные, они не должны быть спонтанные, они не должны быть безрезультативными и несодержательными. Пока с подготовкой мы хромаем", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь добавил, что для того, чтобы встречи происходили, необходимо, чтобы "что-то выполнялось из предыдущих договоренностей", в частности, Минские договоренности.

"Здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора (о встрече Путина и Зеленского, – Ред.) пока тоже нет", – констатировал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Киев Эрдоган заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной должен быть урегулирован мирным путем и в соответствии с международным правом. Турция готова внести свой вклад в поддержание мира и безопасности в регионе.