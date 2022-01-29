У Путина есть несколько вариантов, но решение еще не принял: в Пентагоне оценили риски вторжения в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что президент России Владимир Путин еще не принял окончательное решение нападать на Украину или нет. По мнению главы Пентагона, у лидера страны-агрессора есть несколько вариантов.

Об этом он заявил на брифинге 28 января, передает CNN. Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты серьезно относятся к наращиванию войск возле украинских границ. Однако пространство для дипломатических решений еще есть.

"Мы не считаем, что Путин уже принял окончательное решение об использовании своей армии против Украины. У него есть несколько вариантов: это и захват городов и значительных территорий, и провокационные политические действия – например, признание оккупированных территорий", – пояснил Остин.

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Глава Пентагона все страны НАТО едины в противодействии российской агрессии. Он считает, что у России еще остается место для дипломатических решений.

"Мы предложили Москве путь от кризиса к безопасности", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство опрошенных украинцев выразили готовность воевать с Россией и не готовы уезжать из страны в случае полномасштабного вторжения.