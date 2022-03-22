У оккупантов в Украине остались запасы боеприпасов и продовольствия на три дня, возник дефицит топлива – Генштаб

У российских оккупантов, которые действуют в Украине, осталось боеприпасов и продовольствия не более, чем на три дня. Также у них заканчивается топливо.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 22 марта. В то же время Вооруженные силы Украины сумели достичь успеха на отдельных направлениях.

ВСУ и другие составляющие Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи, и преуспели на отдельных направлениях .

Подразделениями Воздушных сил Украины и противовоздушной обороны Сухопутных войск за предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется. Кроме того, авиация Воздушных сил наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника, вела воздушные бои и осуществляла перехват воздушных целей. Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки.

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У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, российские оккупационные войска, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось.

Российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости принятия участия в войне с Украиной с личным составом Вооруженных сил Беларуси .

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий и на 70 единицах техники покинули район проведения операции.

На временно оккупированных территориях Луганской области, ввиду больших потерь в живой силе, противник продолжает проводить мобилизацию граждан квазиобразования "ЛНР". Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей. Показательно то, что мобилизация проводится хаотично, люди которых мобилизуют распределяются не по специальностям, большинство из них нет никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военную службу. С гражданами, имеющими российские паспорта подписываются контракты, у которых только паспорт псевдореспублики – оформляется как доброволец.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет.

Украинские защитники и защитницы отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек.

Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны РФ случайно проболтались о потерях оккупационной российской армии в Украине. После многодневных заявлений о том, что "потерь нет" и последующего заявления о том, что количество погибших оккупантов в Украине не превышает нескольких сотен, в "Комсомольской правде" со ссылкой на данные МО РФ заявили о почти 10 тысячах погибших.

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