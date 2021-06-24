У Медведчука началась новая волна обысков. Фото

Прокуроры и следователи утром 24 июня провели новые обыски у нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратников. Они проходили в партийном офисе ОПЗЖ, а также в кабинетах и домах приближенных к политику людей.

Об этом сообщил его партийный коллега, юрист Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале. По его словам, обыски также затронули маму жены обвиняемого в госизмене нардепа Оксаны Марченко, которая позднее подтвердила информацию. Кроме того, в сети появились фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В этот раз приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", – отметил он.

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Кузьмин выразил убеждение, что "под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения", а также якобы пытается "деморализовать" оппозиционного политика и членов его семьи.

"А вовсе не отыскать новые доказательства по делу", – заявил юрист.

Позднее Марченко на своей странице в Instagram подтвердила информацию об обысках у ее матери. Она написала, что следственные действия начались с утра.

"Друзья, добрый день! А вот у моей мамы он сегодня испорчен – у нее с утра обыски", – отметила жена Медведчука.

В Службе безопасности и Государственном бюро расследований уточнили, что обыски проводятся в рамках уголовного производства по Медведчуку и его коллеге Тарасу Козаку.

Отмечается, что они проходили в том числе в доме Медведчука на улице Монтажников в Киеве. Как пишет Telegram-канал PavlovskyNews, действия начались с 7-ми утра четверга, до 12:00 представители СБУ не выходили из помещения. Сотрудники спецслужби также дежурили на балконе дома и возле него в бусе.

Напомним: недавно в сети обнародовали полную версию записи разговоров якобы народного депутата Виктора Медведчука, продолжительностью более 35 часов. По данным журналистов, записи вели украинские спецслужбы с 2014 года. При этом в них есть много разговоров, которые не имеют отношения к нардепу.

До того генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что "пленки Медведчука" есть в уголовных производствах против политика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Медведчука и еще одного нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в государственной измене и покушении на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).

Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным лицом российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.