У Лукашенко похвастались, что Путин даст им 'самую современную' военную технику

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава страны-агрессора РФ Владимир Путин пообещал передать ему военную технику. Речь якобы идет о "самых современных образцах".

Их Россия должна поставить в РБ уже в ближайшее время. Об этом заявила пресс-секретарь непризнанного лидера Беларуси Наталья Эйсмонт, пишет "Белта".

Беларусь же в свою очередь будет активнее поставлять в РФ современную сельскохозяйственную, пассажирскую технику и другую машиностроительную продукцию.

"Много внимания в ходе беседы уделили развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства", – так охарактеризовала переговоры Лукашенко и Путина Эйсмонт.

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Отметим, что с началом вторжения России в Украину стало очевидно, что "вторая армия мира" явно не обладает большим количеством новой техники. Они попытались захватить нашу страну, приехав сюда на старых танках и БТРах, а снаряжение у оккупантов образца Второй мировой войны.

В Харьковской области, к примеру, нашли миномет российских оккупантов, на котором установлены разные колеса, а краска на нем смывается снегом.

Напомним, ранее Александр Лукашенко снова заговорил об обострении в Беларуси. Он боится, что война может прийти на территорию его страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта состоялись переговоры самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Главной темой разговора стала война в Украине. Все подробности вы найдете по ссылке.

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