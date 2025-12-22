Нещодавно відбулася онлайн-конференція, присвячена обговоренню пропозицій щодо можливих змін до правил участі України в Пісенному конкурсі "Євробачення". У заході взяли участь журналісти, представники професійної музичної спільноти, юристи, а також спеціально запрошені єврофани — важлива й активна частина аудиторії конкурсу. Під час зустрічі обговорювалися чинні обмеження та критерії допуску учасників, їхня відповідність нинішньому суспільному контексту, а також можливі підходи до корекції правил у майбутньому.

Саме з боку єврофанів прозвучала принципова пропозиція. Нещодавно Суспільним було опубліковане опитування, присвячене Євробаченню, однак у ході обговорення стало очевидно, що його параметри, логіка формування та перелік питань викликають запитання. Не до кінця зрозуміло, хто саме його готував, за якою методологією і чи охоплює воно весь спектр реальних ситуацій, з якими стикаються артисти та суспільство. Тому було запропоновано ініціювати нове, значно ширше опитування, а також залучити до його підготовки та проведення не одну, а кілька незалежних агенцій, що спеціалізуються на соціологічних дослідженнях.

Важливо почати з головного. Суспільне мовлення відгукнулося на пропозиції, які були озвучені з нашого боку раніше, і під час конференції зафіксувало готовність повернутися до фахової та відкритої розмови про можливі зміни в правилах після завершення поточного конкурсу. Це принципова позиція: спочатку — завершити процес, потім — у спокійному форматі проаналізувати, що працює, а що потребує корекції. Але щоб така розмова була змістовною, до неї потрібно підготуватися й мати ширшу суспільну базу.

Саме тому ми підготували проєкт розширеного опитування. Його мета — зібрати зважену громадську думку щодо чинних правил Національного відбору та можливих змін до них. У фокусі — принцип справедливості, індивідуальний підхід, часовий контекст ухвалення норм і відповідність європейським стандартам.

Опитування охоплює ключові блоки питань. Зокрема, чи вважає суспільство чинні правила справедливими і чи потребують вони перегляду. Окремо розглядається тема місця проживання артиста: участь українських артистів, які живуть за кордоном, можливі умови такої участі, а також значення фактичного проживання після 2022 року.

Окремий блок присвячений чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, з урахуванням законності виїзду, часу та обставин. Значну увагу приділено характеру та періоду діяльності в рф: різниці між системною та поодинокою діяльністю, значенню 2019 року як моменту офіційного закріплення правил, а також питанню ретроспективного застосування заборон.

Також пропонується з’ясувати, чи повинні враховуватися дії артиста після 2022 року — військова служба, волонтерство, публічна проукраїнська позиція, припинення зв’язків з рф. Окремо піднімаються питання неповнолітніх і вимушених обставин — життя на ТОТ або в рф без реальної можливості вибору.

Є блок щодо команди та співавторів артиста — авторів, продюсерів, менеджменту, лейблів — і того, які зв’язки суспільство вважає критичними. Додано питання про державні нагороди та волонтерський внесок після 2022 року як можливий фактор індивідуального розгляду.

Окремо винесено ширший контекст: чи повинна Україна брати участь у Євробаченні під час війни, чи потрібен Національний відбір, який формат є доцільним у нинішніх умовах і чи варто використовувати державні кошти на його проведення.

Зміни до правил не означатиме "дозволити всім" і "заборонити всіх". Їхня ціль зняти маніпуляції і перевести дискусію в площину закону, фактів, логіки та суспільної позиції. Щоб після конкурсу розмова про правила відбулася не на рівні емоцій, а на основі даних, аргументів і реального запиту людей.

Час і обставини змінилися. І якщо ми хочемо рухатися далі — правила мають обговорюватися прозоро, відповідально і з урахуванням реального життя. Саме для цього і пропонується цей крок.