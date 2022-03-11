Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным. Фото и все подробности

В пятницу, 11 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой разговора станет война в Украине.

По завершению переговоров лидеры стран дадут пресс-конференцию. Как сообщил Telegram ПУЛ №3 Лукашенко уже прибыл в Москву.

Как ранее сообщалось, на повестке дня переговоров были актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине.

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Напомним: ранее Лукашенко снова заговорил об обострении в Беларуси. Боится, что война может прийти на территорию страны. Он собирал высшее военное руководство страны, "чтобы на перспективу обсудить важные вопросы обеспечения военной безопасности. Обстановка в регионе и прогноз ее развития очевидно показывают, что в ближайшей и среднесрочной перспективе угрозы военной безопасности нашей стране будут на уровне высокого обострения".

Ранее колонна беларусских военных, размещенная у села Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказалась двигаться дальше в сторону Украины, заявили СМИ. Несмотря на то, что солдаты уже стали в строй, они не хотели продолжать "операцию".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко разрешил Путину перевозить российские ракеты для обстрелов украинских городов по белорусской железной дороге. И при перевозке смертоносных грузов не соблюдаются никакие правила безопасности.

В настоящее время по беларусской железной дороге Россия в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозит головные части ракет "Точка-У, реактивные снаряды РСЗО "Град", реактивные снаряды "Смерч"; квазибалистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и другие опасные боеприпасы.

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